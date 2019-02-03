На Бучаччині вже немає московської церкви: незабаром офіційно всі парафії району стануть єдиною православною сім’єю України! – архієпископ Нестор

Остання із трьох парафій в Бучаччині на Тернопільщині – храму Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка на зборах підтримала рішення про перехід у Православну церкву України, що свідчить про повний відхід громад району від УПЦ Московського патріархату.

Як наголосив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, раніше під юрисдикцію Православної церкви України перейшли парафії Радошівки, Брикова, Онишківців і Кордишева Шумського району, Гніздичного на Збаражчині та Розтоків на Кременеччині, а також дві парафії у Трибухівцях Бучацького району.

— На Бучаччині всі три парафії перейшли з Московського патріархату до Помісної Української церкви. Першою це зробили дві громади у Трибухівцях Бучацького району – парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці та парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Вчора, 31 січня відбулися загальні збори парафії у селі Стінка, де також було ухвалено рішення про перехід. Наразі громада ще не подала до нас звернення щодо офіційного переходу до Православної Церкви України. Думаю, що з понеділка нам привезуть рішення, — повідомив владика Нестор.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький також зазначив, що на Тернопільщині з початку року було зареєстровано звернення від 116 громад, які раніше підпорядковувалися Московському патріархату. Також про перехід заявили деякі громади, які не мають реєстрації.

За словами архієпископа, поступовий перехід парафій до Православної церкви України є важливим кроком як для духовенства, так і держави.

— Питання єдиної церкви тісно пов’язане з питанням національної безпеки. Сьогодні доводиться спостерігати, що проросійський патріархат на теренах України продовжує проводити антиукраїнську агітацію. Прикро, але навіть сепаратисти, які на сході України чинять неправомірні дії щодо нашої держави, також заручаються підтримкою УПЦ Московського патріархату. Саме тому процес переходу під юрисдикцію ПЦУ має на меті насамперед зміцнити нас перед агресором. Також потрібно брати до уваги те, що храм – це ще й місце, де люди отримують патріотичне виховання. Завдяки церкві на духовному рівні посилюється зв’язок народу із власною землею. А проросійські священики, які несуть службу на Тернопільщині, часто проповідують серед вірян речі, які суперечать патріотичним переконанням українців. Така діяльність Московського патріархату має негативний вплив на людей. Для прикладу можна згадати, як у Трибухівцях частина жителів не захотіли, щоб відбувся перехід, — наголосив архієпископ Нестор.

Владика Нестор сподівається, що найближчим часом нові громади Тернопілля московського патріархату безперешкодно приєднаються до складу Православної церкви України та стануть єдиною християнською сім’єю.