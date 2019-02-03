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Вся громада села Стінка на Бучаччині підтримала перехід від московської до Православної церкви України

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Лише двоє із 615 жителів села Стінка Бучацького району не підтримали перехід місцевої парафії з московської до Православної церкви України.
Про це повідомили місцеві активісти.

Нагадаємо, 31 січня парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка Бучацького району Тернопільської області, яка до цього входила у склад УПЦ московського патріархату, прийняла рішення про перехід у Православну церкву України. Саме тоді збори приход абсолютною більшістю голосів підтримав бажання долучитися до помісної церкви.

Учасники зборів створили ініціативну групу для оформлення всіх необхідних документів для переходу у ПЦУ.

Відтак сьогодні чотири групи кількість п’ять людей у кожній за участі депутатів Стінківської сільської ради зорганізували обхід жителів громади. 613 місцевих жителів проголосували «за» перехід до ПЦУ, і лише двоє були проти.

Вже у найближчий вівторок парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка Бучацького району Тернопільської області подасть офіційні заяву про перехід від московського патріархату до Православної церкви України.

Нагадаємо, як розповів архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, на Бучаччині всі три парафії перейшли з Московського патріархату до Помісної Української церкви. Першою це зробили дві громади у Трибухівцях Бучацького району – парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці та парафії Успіння Пресвятої Богородиці.

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