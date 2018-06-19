На Тернопільщині у рідному селі наймолодшого Героя Небесної Сотні Назара Войтовича тривала мистецька програма



Мистецтво як пам’ять про героя. На Тернопільщині впродовж двох тижнів у рідному селі наймолодшого Героя Небесної Сотні – Назара Войтовича тривала мистецька програма під назвою Арт-резиденція. У Травневому шестеро молодих митців створювали картини, інсталяції, мозаїки. Після завершення їхні роботи виставили у Збаразькому замку. Діятиме експозиція до липня, потому її передадуть до одного з музеїв столиці.

Сюжет 5 канал