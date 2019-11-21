За що громада на Тернопільщині отримала “Оскар”?

Шумська об’єднана територіальна громада під час церемонії вручення оскару «Кришталь року» у Києві отримала нагороду за «Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу в громаді».

Експерти відзначили цю ОТГ, яка отримала найбільше пропозицій від мешканців громади, що стосуються формування бюджету. Також Шумська ОТГ стала взірцевою громадою щодо найкращої роботи по залученню громадян.

Для довідки: «Кришталь року» – це перша в Україні нагорода за бюджетну прозорість, яка одночасно показує стан речей в бюджетній сфері та слугує дороговказом, до яких показників і практик прозорості бюджетного процесу слід прямувати.

Нагорода відзначає найкращі міста та громади, які пройшли оцінювання за спеціальною методологією, розробленою і визнаною консорціумом міжнародних та українських організацій, які працюють над підвищенням якості урядування і фінансового управління.

Премія «Кришталь року» – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAІD) через консорціум виконавців програми USAІD DOBRE, Представництва Європейського Союзу, проекту Уряду Канади «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), Фонду Східна Європа, Міжнародного фонду «Відродження», громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», а також інших міжнародних організацій та їхніх партнерів. Індекс прозорості місцевих бюджетів та методологія його оцінки розроблено Фондом «Східна Європа» спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.