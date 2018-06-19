Зборів планують прикрасити унікальними скульптурами

Місто Зборів Тернопільської області відоме широкому загалу Зборівською битвою, яка відбулась в козацьку добу. Під проводом Богдана Хмельницького у 1649 році було фактично розбито польське військо на чолі з їх королем. У місті підписано Зборівський мирний договір, в якому вперше визнано незалежність Українських земель.

Проте під час двох світових воєн славне місто зазнало значних руйнувань. Внаслідок бойових дій знищено фактично усю давню та історично-привабливу архітектуру міста. Згідно проведеного опитування ініціативною групою – у Зборові зараз не достатньо відпочинкових зон та цікавих архітектурних рішень, які привертали б до нього увагу сучасних туристів, що подорожують в пошуку емоцій.

Щоб збільшити туристичну привабливість та ширше розкрити для відвідувачів місто, в якому зародилась українська державність, Зборівська ОТГ та ГО «Зборів UP» оголошують відкритий архітектурно-дизайнерський конкурс.

Організатори визначають формат заходу, як воркшоп-конкурс на тему: “Створення ансамблю кінетичних споруд та детальна розробка локацій історико-туристичного кластеру міста Зборів”

Міський голова Зборова Руслан МАКСИМІВ: “Реалізуючи цей проект ми хочемо збільшити туристичну привабливість міста за рахунок креативного та модерного облаштування певних локацій, що є унікальними та мають важливу історичну значущість для громади та держави в цілому.”

Голова ГО “Зборів UP” Галина МИХАЙЛЮК: “Зборів невелике містечко з багатою історією, яка зберігається у пам’яті жителів та історичних розвідках. Тому щоб історія не забувалась, а місто розвивалось, ми хочемо змін та знаходимось у пошуку креативних ідей. Метою цього конкурсу є пошук концептуальних ескізних проектів просторового розвитку Зборова. До участі у воркшопі запрошуємо фахівців, в галузі архітектури, скульптури, дизайну, будівництва, образотворчого мистецтва, а також авторські колективи. Воркшоп-конкурс є відкритим, тому свої сили можуть спробувати також і амбітні, креативні початківці чи студенти, які володіють комплексним просторовим баченням сучасної урбаністики.”

Варто зазначити, що організаторами також передбачено призовий фонд для відзначення кращих робіт.

В номінації містобудування: 10 000 грн.

В номінації створення ансамблю кінетичних споруд: 10 000 грн.

В номінації розробки ескізів окремих локацій: 5 000 грн.

Воркшоп-конкурс проводиться в один тур.

Реєстрація безкоштовна і триває до 06 липня 2018

Воркшоп відбудеться: 7 липня 2018

Подача конкурсних проектів: до 1 серпня 2018

Оголошення результатів: 12 серпня 2018

Нагородження переможців: 19 серпня 2018”

Для реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenarmMsNbw9gT1gPugSNPDQDjCsaWhZ9IegM8ClWO9pJEVaA/viewform?usp=sf_link