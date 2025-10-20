На Тернопільщині за тиждень — 15 пожеж, врятовані будівлі та загибель людини

Підсумки тижня: 15 пожеж, 15 врятованих будівель та трагічний випадок із загибеллю людини

Протягом минулого тижня, з 13 по 19 жовтня, підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували 15 пожеж, врятували від вогню 15 будівель, знешкодили 2 боєприпаси часів минулих воєн та 6 разів залучались для допомоги населенню та іншим службам.

На жаль, цей тиждень був затьмарений трагедією. 15 жовтня о 08:05 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в місті Бережани. Загоряння виникло в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Вогонь на площі 5 кв. м знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено тіло 73-річного мешканця квартири без ознак життя.

Причини виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого та вкотре закликає до суворого дотримання правил пожежної безпеки у побуті.

Поділіться:









