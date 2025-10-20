Трагедія в Тернополі: отруєння чадним газом забрало життя жінки, двоє дітей постраждали

18 жовтня, близько 14:20, жителі будинку на вулиці Миру, звернулися до поліції з повідомленням про запах чадного газу у під’їзді. На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.

Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів відкрили двері квартири та виявили бездиханне тіло жінки 1968 року народження у ванній кімнаті. Судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті, а пожежники припустили, що причиною стала отруєння чадним газом через несправність газової колонки.

Водночас, під час події було госпіталізовано двох неповнолітніх дітей 2016 та 2024 років народження з сусідньої квартири. Медики констатували отруєння продуктами неповного згорання. Після надання медичної допомоги, дітей відпустили додому.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство через ненавмисне отруєння).