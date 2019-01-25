Петра Гадза нагородили за участь у спорудженні «Українського Єрусалиму»

Під час урочистого богослужіння у свято Богоявлення Господнього та Хрещення Ісуса Христа, яке відбулось у Марійському духовному центрі «Зарваниця» 19 січня, відомого тернопільського аграрія та мецената Петра Гадза нагородили грамотою за внесок у зведення комплексу споруд «Українського Єрусалиму».

Вручив відзнаку Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава отець-митрат Дмитро Квич.

– Паломництво до Єрусалиму християни вважають особливою нагодою для покаяння, освячення, глибокого осмислення своєї віри та вияву подяки Господу Богу за Його безмежне Боже милосердя. Завдяки Вашій допомозі це святе місто стало ближчим до кожного спраглого українського серця. Адже відтепер в Марійському духовному центрі «Зарваниця» є комплекс споруд «Українського Єрусалиму», куди з Божого благословення приходитимуть численні вірні нашої Церкви, щоб єднатися зі своїм Творцем, – йдеться у тексті грамоти.

Як зазначив Петро Іванович Гадз, «Український Єрусалим» – справді унікальний комплекс храмових споруд, адже, перебуваючи в цьому місці, відчуваєш віру та любов всією душею.

– Коли я вперше почув про ідею створення у Зарваниці своєрідного українського Єрусалиму, то без вагань зрозумів, що посприяю втіленню цього проекту. Марійський духовний центр для мене є особливим місцем, де відчуваєш спокій, надію, а також відновлюєш вірю в себе та знаходиш впевненість у завтрашньому дні. Перебуваючи тут, розумієш, наскільки сильною є людська віра, – пояснив Петро Гадз.

До слова, урочисте відкриття «Укрaїнського Єрусaлиму» у Мaрійському духовному центрі с. Зарваниця відбулось 27 серпня. Хрaмовий комплекс містить досконaло відтворені копії будівель християнських пaм’яток Єрусaлиму. Центрaльнa спорудa — Гріб Господній, — головнa святиня християнського світу, де, відповідно до Євaнгелія, був поховaний Ісус Христос після розп’яття й воскрес нa третій день. Увесь комплекс оточений високими й товстими мурaми, що уособлюють древні оборонні мури Святої Землі. Будівництво комплексу тривaло чотири роки.