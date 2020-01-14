Интересные факты об актере Генри Кавилле

Знаменитому британскому актеру Генри Кавиллу в 2020 году исполняется 37 лет. В честь этого события мы решили поделиться рядом интересных фактов из биографии Супермена и Ведьмака. Уже сейчас в его копилке 25 фильмов и сериалов. И актер вовсе не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранние годы

Родился будущий герой большого экрана на острове Джерси, который формально подпадает под юрисдикцию Великобритании. Среди его предков – англичане, ирландцы, шотландцы и даже гватемальцы.

В семье Колина и Марианны Кавиллов, помимо Генри, было еще четверо сыновей. Мать работала в банке, а отец устроился маклером на биржу. Финансовые дела позволили хорошо обеспечивать семью. В результате Генри получил хорошее образование – сначала в частной школе, а затем в одном из лучших британских интернатов.

В 19-летнем возрасте Генри Кавилл получил первую роль – графа Монте-Кристо в одноименном фильме. Затем было еще много лент, из которых мы решили отобрать наиболее известные.

«Тюдоры»

Эпичный исторический сериал, в котором Кавилл сыграл Чарльза Брэндона, зятя короля Генриха XVIII.

«Война богов: Бессмертные»

Генри прославился тем, что без всякого грима и спецэффектов сделал себе тело настоящего античного героя. 8 часов 5 дней в неделю он тренировался. Результат – Тесей в исполнении Кавилла получился настоящим атлетом.

«Человек из стали»

Кавилл в роли Супермена – многие люди считают это вершиной актерской карьеры (наподобие Гамлета в театре).

«Игра Ганнибала»

Не самый удачный фильм, но Кавилл сыграл свою роль хорошо. Его персонаж – детектив Маршалл, идущий по следу кровожадного психа-маньяка.

«Миссия невыполнима: Последствия»

Здесь Генри посчастливилось поработать с одним из своих любимых актеров – Томом Крузом. Лента собрала 19 призов и заработала $791 млн.

Личная жизнь

Вот что известно о подругах Кавилла:

Эллен Уитакер. Известная спортсменка-наездница. После официальной помолвки пара распалась в 2012 году.

Кейли Куоко. Актриса, известная по роли Пении в «Теории Большого взрыва». Длительность отношений – несколько недель.

Тара Кинг. Информация об отношениях появилась в 2016 году.

Люси Корс. Каскадерша.

Тайла Бишоп. Фитнес-инструктор, 2019 год.

Актер активно занимается джиу-джитсу и вообще любит спорт. Содержит собаку акита-ину Кэл.

Интересные факты

Когда Генри было 22 года, журнал Empire назвал его одновременно самым неудачливым (из-за провалов на пробах) и самым сексуальным актером.

В детстве и юности Кавилл имел лишний вес, из-за которого часто становился объектом насмешек. Но ради работы в кино он взял себя в руки и создал просто шикарное тело. Оно – результат очень упорной работы.

В конце 2019 года вышел сериал «Ведьмак» с Кавиллом в главной роли. Примечательно, что одноименная серия компьютерных игр является одним из любимых развлечений Генри.