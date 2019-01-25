На Тернопільщині реалізують проект переходу до сімейного виховання замість інтернатів

В рамках Проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, що виконується Міністерством соціальної політики України (згідно з Угодою про позику між Україною та Світовим банком), впродовж 2019-2020 років реалізовуватиметься завдання з розробки та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування закладів інституційного догляду для виховання дітей) у Тернопільській області. Робота з реалізації Проекту за даним напрямом вже здійснюється у м. Києві, Київській області, Чернігівській області.

Для реалізації проекту у Тернопільській області Мінсоцполітики підписало договір з консорціумом організацій у складі Oxford Policy Management Limited (Велика Британія), Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» Україна, COC Кіндердорф Інтернешнл та Українського фонду «Благополуччя дітей».

Актуальність реалізації цього проекту у Тернопільській області викликана наявністю в регіоні розгалуженої мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей і недостатньо розвинутою мережею сімейно-орієнтованих, превентивних послуг на рівні громад. На сьогодні в області функціонує 19 інтернатних закладів для дітей, де перебуває 2575 дітей, 94,4% з них мають батьків, які не позбавлені батьківських прав.

Реалізація проекту з реформування інтернатних закладів у Тернопільській області дасть змогу зменшити потребу в інтернатних закладах, оскільки ця форма виховання не є вигідною для дитини. Такий результат буде досягнуто завдяки роботі за наступними напрямами:

– розвиток існуючих та пілотування нових соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад;

– розвиток мережі сімейних форм виховання (патронатних сімей, опіки та піклування, усиновлення, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу);

– сприяння розвитку інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

– підтримки випускників закладів інституційного догляду під час їх соціальної інтеграції, професійного та особистого становлення і зростання;

– підвищення професійної компетенції надавачів соціальних послуг, працівників інтернатних закладів, керівників органів місцевої влади, представників громадських організацій – надавачів соціальних послуг;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії в області, спрямованої на формування в соціумі толерантного ставлення до дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та сімей, що виховують таких дітей.

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