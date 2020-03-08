11:33 | 8.03.2020
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Новини Тернополя 

Біля Тернополя сталася ДТП – чотири дорослих та дитина в лікарні (фото)

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8 березня о 06:54  між с. Ступки та с. Романівка Тернопільського району відбулось зіткнення двох легкових автомобілів «Volkswagen Polo» та «ЗАЗ Таврія». Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

До місця події було негайно направлено чергове відділення аварійно-рятувальної частини та співробітників оперативно-координаційного центру Управління, також повідомлено служби взаємодії.

Ще до прибуття рятувального підрозділу потерпілих з автомобілів витягнули свідки події. Рятувальники здійснили огородження місця ДТП, вжили заходів, спрямованих на попередження виникнення пожежі та надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги в транспортуванні потерпілих. П’ятьох осіб (в т.ч. одну дитину, 2016 р.н.), які перебували в транспортних та засобах зазнали травмування госпіталізовано до медичних закладів міста.

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