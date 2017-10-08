Поки влада планує закривати районну лікарню, аграрії Лановеччини допомагають розвивати сімейну медицину
Реформа медицини на місцях ще далека до ідеалу, вважають в Лановецькій районній організації Аграрної партії. Там впевнені, що прості люди від недопрацювання місцевої влади страждати не повинні.
Саме тому, директор ТОВ “Агро-Ланівці” Іван Хаблюк та керівник районної Ланівецької організації Аграрної партії Олег Дармограй закупили та передали сімейному лікарю села Якимівці мобільний кардіограф, повідомляють на фейсбук-сторінці компанії “Агропродсервіс”.
“Так ми простими справами робимо медицину ближчою до людей”. – вважають ініціатори доброї справи.