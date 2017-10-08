Припускають, що минулої ночі двоє тернопільських поліцейських побили свого тата і забрали 5 тис. доларів

Як повідомляє у соцмережах активіст ГО “Самооборона Майдану” Тернополя Іван Ковалик, сьогодні зранку на лінію “102” надійшло повідомлення, про можливе скоєння кримінального злочину працівниками поліції, а саме: оперативним працівником відділу внутрішньої безпеки ДВБ в Тернопільської області та його рідним братом – оперативним працівником карного розшуку Тернопільського міського відділу поліції.

Іван Ковалик звернувся до керівника обласної поліці Олександра Богомола візяти цю справу під особистий контроль, “щоб не вийшло, як часто буває!”.



