Рідні військовослужбовців з Тернопільщини та ще кількох областей можуть отримати допомогу у пошуку зниклих

Регіональний центр Західного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими створили для покращення взаємодії з родинами захисників та захисниць і задля вирішення основних завдань Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській та Рівненській областях.



Західний РЦ розташований у Львові на вулиці Коперника, 17.



Центр має власну гарячу лінію, яка працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00 для запису на прийом, та з 10:00 до 16:00 – для консультації телефоном.



Телефон гарячої лінії Західного РЦ – 0-800-300-541, для дзвінків з-за кордону – +380322295754.

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