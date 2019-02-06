У Чорткові з’явиться ще одне ОСББ

Мешканці 32-квартирного будинку, що за адресою Ст. Бандери, 60/1, висловили бажання самі керувати власною оселею та створити ОСББ. Аби до кінця прояснити, що це їм дає та чи допоможе їм у цьому міська влада – жителі зініціювали вечірню зустріч із міським головою Володимиром Шматьком.

На зустріч, окрім міського голови, прибув його заступник Олег Недокус, начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Василь Воціховський, а також депутат округу Андрій Маньовський.

Міский голова запевнив, що заохочує передачу будинків у власність ОСББ, адже саме тоді, коли жителі стають власниками своїх будинків – вони направду шанують зроблене. Міський голова наголосив, що створення ОСББ – це, безумовно, крок у майбутнє. Тож наразі поставлено завдання абсолютно всі багатоквартирні будинки у Чорткові передати у власність ОСББ. Володимир Шматько розповів, що міська влада на початку допомагатиме новоствореним ОСББ, адже усвідомлює, що раптово повністю відійти від КП «Чортків дім» буде важко. Також міський голова розповів мешканцям про Програму підтримки та стимулювання створення ефективних ОСББ у місті Чорткові на 2018-2020 роки, згідно з якою міська рада співфінансує проведення робіт з енергоефективності. Володимир Шматько відповів на всі питання, котрі задали жителі будинку. Зокрема мешканці зачепили тему вартості водопостачання та водовідведення у місті. Міський голова детально розповів та роз’яснив присутнім про систему ціноутворення тарифу, зазначивши, що КП «Чортківське ВУВКГ» збиткове через занижений тариф. Мешканці цього будинку є прикладом для інших, хто наразі досі перебуває на балансі КП «Чортків дім», бо створюючи ОСББ, люди самі керують коштами та вирішують, що і як робити.

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