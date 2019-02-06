Тернопільське видавництво стало абсолютним лідером за кількістю виданих книжок у 2018 році

Тернопільське видавництво “Навчальна книга – Богдан” стало абсолютним лідером за кількістю виданих назв книжок у 2018 році, видавши 1085 книг. До п’ятірки українських книговидавців-лідерів увійшли також видавництва “Ранок” (699), “Фоліо” (480), “Віват” (454) та “Видавництво Старого Лева” (327). Рейтинг українських видавництв за підсумками 2018 року підготувала Громадська організація “Форум видавців”, що займається організацією і проведенням Львівського книжкового форуму.

За сумарним накладом книг, виданих у 2018 році, видавництво “Навчальна книга – Богдан” також серед лідерів — на четвертому місці (1 966 994 примірників, з них 181 988 на замовлення Міносвіти і науки), тернопільське видавництво “Джура” у цьогорічному рейтингу займає сорокову позицію (4000 примірників).

У минулорічному (за 2017 рік) рейтингу найбільших видавництв за сумарним річним накладом значились тернопільські видавництва “Підручники і посібники” (на другій позиції, сумарний наклад 6 197 622 примірники) і “Навчальна Книга – Богдан” (на дев’ятому місці, 1 700 000 примірників).

Найтиражнішою книжкою 2018 року стало видання “Аліса у Задзеркаллі” (“Art Nation”, 637 000 примірників). Серед тернопільських видань найбільшим накладом публікувалася книжка Рея Бредбері “Кульбабове вино. 451 за Фаренгейтом” (“НК-Богдан”, 5000).

Зауважимо, що не всі українські (і тернопільські) видавництва брали участь в опитуванні, за даними якого укладався рейтинг. У 2019 році до опитування погодились долучитись 43 видавництва.

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