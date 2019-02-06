Тернополян поважного віку запрошують на навчання в «Університет»

Нова соціально – педагогічна послуга «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ», яка недавно стартувала в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) користується надзвичайно великою популярністю серед наших відвідувачів.

На три факультети, які почали працювати дуже швидко набралось багато бажаючих навчатись і вже записуються на наступний навчальний курс, який розпочне свою роботу з жовтня місяця 2019р.

На факультеті «Здоровий спосіб життя і основи збереження здоров’я в літньому віці» впродовж кількох занять лікар – терапевт Демборинський Андрій Степанович розповів про демографічну ситуацію та медико – соціальні проблеми в країні, вікові функціональні зміни та психологічні особливості людей літнього віку, фактори, які визначають здоров’я людей та активне довголіття.

Адреса: Лисенка, 8. Детальна інф. 22-02-62

«Університет третього віку» – це не вищий навчальний заклад у традиційному розумінні цього слова. У ньому вам не видадуть студентських квитків та не знадобиться складати вступних іспитів, успішність також не перевіряється. При цьому роль викладача досить специфічна, оскільки він виступає більше консультантом, наставником, посередником і організатором. Резюмуючи, «університет третього віку» – освітня організація для людей передпенсійного, пенсійного віку та людей із інвалідністю, що об’єднує осіб у групи відповідно до інтересів та дає можливість поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями. Навчання у поважному віці носить не стільки освітній, скільки соціальний характер.

У багатьох містах України функціонують подібні заклади. Навчання там безкоштовне або за досить символічну платню. Для запису в «університет» потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. У кінці курсу всі слухачі отримують сертифікат про завершення. Викладачами виступають соціальні педагоги, волонтери, студенти та всі, хто хоче долучитися до європейської системи «пожиттєвої освіти». Під час окремих занять із слухачами спілкуються вчителі, лікарі, представники державних і громадських організацій, усі, хто виявляє бажання та є фахівцями у питаннях, що цікавлять пенсіонерів.