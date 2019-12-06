На Тернопільщині скажені домашні коти покусали своїх господарів

Дві схожі події стались в один день в Теребовлянському районі, правда в різних селах. 27 листопада домашній кіт покусав свого господаря в с. Ласківці, а кіт з с. Бернадівка покусав відразу двох господарів. Всі потерпілі звернулись в лікарню, де їм була надана медична допомога. А ось з котами справа виявилась складнішою: обох тварин забрали ветеринари та помістили в клітки для спостереження. 1 грудня обидва коти померли, їх тіла були направлені для дослідження на сказ в Тернопільську регіональну державну лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

4 грудня лабораторно було підтверджено захворюваність котів на сказ.

Всім потерпілим організовано комплекс профілактичних щеплень від сказу. Вони перебувають під наглядом лікарів.

5 грудня відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Теребовлянській РДА на якому прийняли план-заходів по локалізації та ліквідації спалаху сказу. Також, оголосили неблагополучними по сказу села Бернадівка і Ласківці, на які накладено карантинні обмеження, а с. Різдвяни і хутір Кульчики вважаються загрозливими на сказ зонами.