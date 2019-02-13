Жінка з Лановеччини, якій понад рік тому сусід відрізав мотокосою ногу, уже ходить самостійно

Про це у групі “Моя Лановеччина” в Facebook розповів лікар Володимир Гулько‎ із Лановецької комунальної центральної районної лікарні:

Хто пам’ятає – півтора року тому я поширив інформацію про жінку, якій сусід мотокосою відрізав ногу, – пише Володимир Гулько ‎. —

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