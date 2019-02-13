Жінка з Лановеччини, якій понад рік тому сусід відрізав мотокосою ногу, уже ходить самостійно
Про це у групі “Моя Лановеччина” в Facebook розповів лікар Володимир Гулько із Лановецької комунальної центральної районної лікарні:
- Хто пам’ятає – півтора року тому я поширив інформацію про жінку, якій сусід мотокосою відрізав ногу, – пише Володимир ГулькоСусід старенький, вперше взяв до рук мотокосу… У нашій лікарні ногу їй пришили. Вчора до мене на прийом прийшла ця пані своїми ногами… Будьте обережні при роботі з електроінструментами!!! P.S. Це була командна робота. Бригада швидкої допомоги, працівники ВАІТ, травматологи, хірурги нашої лікарні, судинний хірург університетської лікарні Андрій Чорний… А головне – дочка потерпілої, підліток років 12-13. Не розгубилась. Підручними засобами зупинила кровотечу і викликала швидку допомогу…
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