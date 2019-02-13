Скандал з виселенням аптеки №78, яка функціонує в Тернополі 60 років, набирає нових обертів

Про це пише відомий тернопільський активіст Олег Синовець:

✅ приміщення на вул. Руській 65 м² = 18 000 грн (277 грн/кв.м)

✅ приміщення на вул. Руській 56 м² = 16 500 грн (294 грн/кв.м)

✅ приміщення на вул. Руській 65 м² = 25 000 грн (384 грн/кв.м)

✅ приміщення на вул. І. Франка 43 м² = 19 126 грн (445 грн/кв.м)

Виходить, що якби міська рада дане приміщення здала в оренду відкрито через ProZorro.Продажі, то місто могло б отримати за рік не 356 тис. грн, а як мінімум 2 млн. грн❗ Відчуваєте різницю?