Через технічні проблеми відклали судове засідання у справі вбивства Віталія Гнатишина

Судове засідання у справі вбивства 20-річного Віталія Гнатишина біля клубу Allure відкладено. Оскільки, обвинувачений С.Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі та через проблеми зі здоров’ям не зміг бути присутнім в Тернопільському міськрайонному суді на судому засідання, а тому засідання мало проходити в режимі відеоконферензв’язку. У зв’язку з технічними проблемами, які ускладнювали процес розгляду справи та допит свідка який з’явився в судове засідання, головуючий по справі вирішив розгляд справи відкласти до 25 лютого 2019 року на 11.00 год.

Головуючий по справі Юрій Дзюбановський.

Пошук процесуальних рішень по даній справі можна здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №607/19786/18.

Сергію Терендеху інкримінують ч. 2 статті 296 КК України – хуліганство скоєне групою осіб та ч 2. статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Володимиру Біляшевичу – ч.1 статті 129 – погроза вбивством, ч. 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї та ч. 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

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