17 тисяч штрафу заплатить пенсіонер з Тернопільщини за вбивство собаки

У с. Синівці Борсуківської ОТГ Кременецького району Тернопільської області пенсіонер жорстоко вбив дворового собаку. За це суд оштрафував його на 17 тис. грн.

Про це йдеться у рішенні Лановецького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачений визнав повністю і в судовому засіданні пояснив, що дійсно 12 серпня 2021 року приблизно біля 21 години 00 хвилин він почув на повір`ї гавкіт свого собаки та піщання іншого. Вийшовши на двір, він побачив, що його собака схопив іншого собаку за хребет. Після цього, він взяв в руки дерев`яний держав від сапи і почав ним бити свого собаку. Разом з тим, під час цього він завдав декілька ударів і по другому собаці.

Коли його собака відпустив чужого собаку, то він взяв останнього, який був ще живий і виніс викинути за межі подвір`я. В даний час він жаліє про свій вчинок, щиро кається і більше такого робити не буде.

Суд визнав пенсіонера винним та оштрафував на 17 тис. грн.