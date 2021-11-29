11:14 | 29.11.2021
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Тернопільщина 

Залишився без ноги: на Тернопільщині чоловіка затисло в жатці комбайну

tata 0 Views Прокоментуй!
Нещастя сталося 27 листопада у селі Покропивна Тернопільського району.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, жителя Козови затиснуло у кукурудзяній жатці зернозбирального комбайна.

На місце події прибули працівники служби порятунку.

Надзвичайники допомогли визволити чоловіка. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги.

З діагнозом “травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, травматичний шок”, потерпілого госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.

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