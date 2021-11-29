Залишився без ноги: на Тернопільщині чоловіка затисло в жатці комбайну
Нещастя сталося 27 листопада у селі Покропивна Тернопільського району.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, жителя Козови затиснуло у кукурудзяній жатці зернозбирального комбайна.
На місце події прибули працівники служби порятунку.
Надзвичайники допомогли визволити чоловіка. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги.
З діагнозом “травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, травматичний шок”, потерпілого госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.