Залишився без ноги: на Тернопільщині чоловіка затисло в жатці комбайну

Нещастя сталося 27 листопада у селі Покропивна Тернопільського району.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, жителя Козови затиснуло у кукурудзяній жатці зернозбирального комбайна.

На місце події прибули працівники служби порятунку.

Надзвичайники допомогли визволити чоловіка. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги.

З діагнозом “травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, травматичний шок”, потерпілого госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.