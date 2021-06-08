На Тернопільщині дозволили проводити масові заходи. Та є “але”

На Тернопільщині дозволили проводити масові заходи без обмежень.

За постановою Кабміну, це можливо за умови наявності в усіх учасників негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує повний курс вакцинації.

В області продовжуються позитивні тенденції щодо захворюваності на COVID-19. Як повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, наразі у лікарнях перебуває близько двохсот інфікованих. Кисневу підтримку застосовує 150 осіб.

“Бачимо, що кількість хворих далі зменшується. Показник завантаженості ліжок по області – 7% з підозрами та 6,9% – без підозр, по місту Тернопіль – 12,5% з підозрами та 12,5% без підозр. Тенденції до стабілізації захворюваності продовжуються. Це дуже тішить. Має вплив на ситуацію колективний імунітет, який ми маємо в результаті того, що багато людей перехворіли, постійно більшає кількість людей, які щепилися”. \

Додамо, нині для хворих на COVID-19 у лікарнях області виділено 4766 ліжок. Наразі йдеться про скорочення кількості місць та перепрофілювання їх для інших хворих.