На Тернопільщині волонтери з Польщі прибирають кладовище

Волонтери з Любліна прибирають польський цвинтар у селі Юстинівка Підгаєцької громади. Про це розповів організатор акції Михайло Ухман, який родом з цього села, пише Суспільне.

За його словами, він звернувся до польського консульства в Луцьку з пропозицією очистити цвинтар. Чоловік каже, зараз там видно 5 надгробків з написами польською мовою. Фото цих надгробків він надав представникам консульства і вони погодилися відправити волонтерів.

Село Юстинівка заснувала польська графиня Юстина Рогалінська в 1787 році, розповів історик Степан Колодницький. За його словами, там проживали і українці, і поляки до 1939-го року. Тоді через радянську владу полякам довелося покинути село. Відтоді за цим цвинтарем ніхто не доглядав.