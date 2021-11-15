У Тернополі відбувся турнір зі стрільби “Кубок Світляка”
14 листопада в Тернополі відбувся VI щорічний турнір зі стрільби з пневматичної зброї пам’яті бійця-добровольця полку “АЗОВ” Андрія Дрьоміна “Кубок Світляка”.
Участь брали понад 60 стрільців з 19-ти команд різних силових структур, ветеранських та громадських організацій, військових з’єднань, навчальних закладів.
На початку заходу відбувся брифінг, жеребкування, під час якого довели правила змагань. Хвилиною мовчання вшанували Світляка і всіх Героїв російсько-української війни. Андрій Підлужний презентував кінокліп “Падаючи на сніг”.
Суддями змагань «Кубку Світляка» виступили представники Федерації високоточної стрільби України та Спортивно-стрілецький клуб “Альфа-Браво”, останні є представниками по проведенню змагань з PRS (стрільба з нестандартних положень) в Україні.
Це вже шості змагання від початку заснування турніру “Кубок Світляка” з 2015 року.
В індивідуальному заліку перші місця посіли :
1. Віктор Гурін – Юридичний факультет ЗУНУ;
2. Кирил Левченко – ДНЗ Тернопільський військовий коледж, м.Збараж;
3. Максим Хлопецький ГО «Ветерани патріотам».
Серед команд кращими були:
1. ГО “ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ”;
2. КУТОР “ДЮСШ зимових видів спорту”;
3. Юридичний факультет ЗУНУ.
В турнірі брали участь команди:
1. Азов;
2. Батальйон Тернопіль;
3. Ветерани патріотам;
4. Вікінг;
5. Військова кафедра ЗУНУ;
6. Вставай сонце;
7. Гуманітарний факультет ЗУНУ;
8. ДНЗ Військовий коледж;
9. КУТОР ТОДЮСШ з зимових видів спорту;
10. Міністерство ветеранів України;
11. Національна поліція;
12. Об’єднання добровольців;
13. Патріот;
14. Сильна Галичина;
15. Судова охорона;
16. ТНПУ;
17. Юридичний Факультет ЗУНУ;
18. Спілка ветеранів АТО-ООС Зборівщини;
19. ТДПУ 2
Цим турніром вшанували воїна- героя Андрія Дрьоміна. Цим турніром нагадали українському суспільству про те, що війна в Україні триває!
Організатори турніру брат Андрія Дрьоміна Володимир Петришин та Роман Мельник.