У Тернополі відбувся турнір зі стрільби “Кубок Світляка”

14 листопада в Тернополі відбувся VI щорічний турнір зі стрільби з пневматичної зброї пам’яті бійця-добровольця полку “АЗОВ” Андрія Дрьоміна “Кубок Світляка”.

Участь брали понад 60 стрільців з 19-ти команд різних силових структур, ветеранських та громадських організацій, військових з’єднань, навчальних закладів.

На початку заходу відбувся брифінг, жеребкування, під час якого довели правила змагань. Хвилиною мовчання вшанували Світляка і всіх Героїв російсько-української війни. Андрій Підлужний презентував кінокліп “Падаючи на сніг”.

Суддями змагань «Кубку Світляка» виступили представники Федерації високоточної стрільби України та Спортивно-стрілецький клуб “Альфа-Браво”, останні є представниками по проведенню змагань з PRS (стрільба з нестандартних положень) в Україні.

Це вже шості змагання від початку заснування турніру “Кубок Світляка” з 2015 року.

В індивідуальному заліку перші місця посіли :

1. Віктор Гурін – Юридичний факультет ЗУНУ;

2. Кирил Левченко – ДНЗ Тернопільський військовий коледж, м.Збараж;

3. Максим Хлопецький ГО «Ветерани патріотам».

Серед команд кращими були:

1. ГО “ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ”;

2. КУТОР “ДЮСШ зимових видів спорту”;

3. Юридичний факультет ЗУНУ.

В турнірі брали участь команди:

1. Азов;

2. Батальйон Тернопіль;

3. Ветерани патріотам;

4. Вікінг;

5. Військова кафедра ЗУНУ;

6. Вставай сонце;

7. Гуманітарний факультет ЗУНУ;

8. ДНЗ Військовий коледж;

9. КУТОР ТОДЮСШ з зимових видів спорту;

10. Міністерство ветеранів України;

11. Національна поліція;

12. Об’єднання добровольців;

13. Патріот;

14. Сильна Галичина;

15. Судова охорона;

16. ТНПУ;

17. Юридичний Факультет ЗУНУ;

18. Спілка ветеранів АТО-ООС Зборівщини;

19. ТДПУ 2

Цим турніром вшанували воїна- героя Андрія Дрьоміна. Цим турніром нагадали українському суспільству про те, що війна в Україні триває! Організатори турніру брат Андрія Дрьоміна Володимир Петришин та Роман Мельник.