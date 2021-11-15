Аутоімунні захворювання: що це таке, чому виникають і як з ними боротися?

Імунна система – головний захисник організму. Вона знищує хвороботворні бактерії, грибки, віруси та власні клітини тіла, які вийшли з-під контролю (у тому числі ракові). Щоб правильно виконувати свої функції, імунітет має досить складну систему розпізнавання «свій – чужий». Вона працює точно, як добрий швейцарський годинник, але, на жаль, навіть такі досконалі механізми іноді виходять з ладу. Коли імунітет починає розпізнавати нормальні клітини як «чужинців» та атакувати їх, розвиваються аутоімунні захворювання.

Це досить велика група хвороб – всього їх понад 80. Деякі з них широко поширені і постійно у всіх на слуху – наприклад, цукровий діабет I типу, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, ревматизм. Інші зустрічаються рідко, і їх не завжди виходить відразу розпізнати навіть у лікарів-фахівців: може пройти кілька років, перш ніж лікар розбереться, що це таке, і хворому нарешті буде встановлено правильний діагноз.

Причини виникнення

Про точні причини розвитку аутоімунних захворювань вам не розповість жоден лікар. Імунітет влаштований дуже складно, тому неможливо однозначно сказати, чому він починає працювати неправильно у кожному конкретному випадку. Однак, відомі деякі фактори, що підвищують ймовірність розвитку цих хвороб:

стать – найчастіше хворіють жінки;

сімейний анамнез – багато аутоімунних захворювань найчастіше вражають членів однієї сім’ї;

генетика – деякі патології можуть передаватися у спадок, наприклад, вовчак;

зайва вага – відомо, що у людей із надмірною масою тіла та ожирінням підвищений ризик розвитку ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту;

куріння – деякі наукові дослідження показали, що ця шкідлива звичка підвищує ризик розвитку вовчаку, ревматоїдного артриту, гіпертиреозу, розсіяного склерозу;

вплив на організм деяких хімічних сполук та фізичних факторів, наприклад, ультрафіолетового випромінювання, розчинників;

вірусні та бактеріальні інфекції – здатні «заплутати» імунітет, внаслідок чого він починає атакувати власні тканини;

ліки – деякі антибіотики та засоби для зниження артеріального тиску можуть призводити до вовчаку, а препарати для зниження рівня холестерину в крові, за деякими даними, здатні стати причиною міозиту – рідкісної хвороби, що виявляється у вигляді м’язової слабкості.

Наведемо деякі приклади. Ми не станемо тут розповідати про всі вісімдесят можливих діагнозів – зупинимося коротко тільки на деяких.

При ревматоїдному артриті імунітет атакує переважно суглоби, а саме хрящі, які вистилають їх зсередини. У результаті виникає запалення, біль та набряк. Згодом ураження стає стійким, і 70% хворих перетворюються на інвалідів.

Системний червоний вовчак (скорочено СЧВ) отримав свою назву через характерний прояв – червоний висип на обличчі. У Середні віки вважалося, що він нагадує сліди від вовчих укусів. Завдяки іншій аналогії, з’явився термін «вовчаковий метелик». А взагалі вовчак вражає не лише шкіру, а й інші органи, найчастіше суглоби, легені, нирки, нервову систему, клітини крові, серце.

При цукровому діабеті типу I виробляються антитіла проти клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін. Це єдиний гормон людини, який допомагає клітинам засвоювати цукор та знижує його концентрацію у крові.

Васкуліти розвиваються при ураженні судинної стінки. Прояви залежать від того, які саме кровоносні судини залучені до процесу.

Поширені симптоми

Багато аутоімунних хвороб проявляються однаковими симптомами, тому встановити правильний діагноз дуже часто буває дуже складно. Лікарям доводиться враховувати всі особливості клінічної картини, дані лабораторних аналізів, керуватися особливими критеріями.

Можна виділити такі найпоширеніші прояви хвороб, пов’язаних з порушеннями імунітету:

відчуття втоми, підвищена стомлюваність;

болі, припухлість, почервоніння в ділянці суглобів, скутість рухів;

зміни з боку шкіри: бляшки, плями, потовщення, огрубіння;

епізоди, що повторюються, підвищення температури тіла більше 38° C;

збільшені мигдалики.

Якщо ці прояви зберігаються довго, потрібно звернутися до лікаря, спочатку можна до терапевта. При підозрі на хворобу, пов’язану із надмірною активністю імунітету, він скерує до профільного фахівця. Щоб підтвердити або виключити аутоімунний характер захворювання, буде призначено лабораторні аналізи.

Як це лікують?

У більшості випадків, аутоімунні хвороби протікають хронічно і вилікуватися від них повністю неможливо. Але своєчасне лікування допоможе взяти хворобу під контроль, усунути симптоми та запобігти тяжчому ураженню, небезпечним ускладненням. Існує багато препаратів для боротьби з цими захворюваннями, а також деякі спеціальні процедури. Лікар складає схему терапії залежно від діагнозу, особливостей перебігу хвороби, симптоматики, віку, загального стану здоров’я пацієнта.

Чи можна запобігти?

Оскільки точні причини виникнення цих хвороб невідомі, то й ефективних способів профілактики немає. Але є заходи, які до певної міри допомагають знизити ризик:

“Протизапальна дієта”. Рекомендується максимально обмежити в раціоні трансжири та цукор, збільшити споживання фруктів, овочів, продуктів, багатих білком та омега-3 поліненасиченими жирними кислотами. Підтримуйте нормальну вагу. У цьому допоможе правильне харчування та регулярні фізичні навантаження. Дбайте про здоров’я свого кишечника. За деякими даними, порушення складу кишкової мікрофлори пов’язане з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету І типу, ревматоїдного артриту, вовчаку, розсіяного склерозу. Відмовтеся від куріння. З’єднання з тютюновим димом викликають запалення, впливають на роботу імунітету та ушкоджують ДНК. Також курці частіше страждають на вовчак, ревматоїдний артрит і ураження щитовидної залози. Виділяйте достатньо часу для сну та дотримуйтесь режиму. Недосипання, неспокійний сон та порушення графіка погано позначаються на стані імунітету.

А найголовніше – при виявленні будь-яких підозрілих симптомів, звертайтесь у МЦ «Оксфорд Медікал»! Команда досвідчених спеціалістів знає як Вам допомогти!

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