Новий вид махлювання на тендері в Тернополі: підробка документів учасників

Директор компанії «Інвестклімат Інжиніринг» Євген Борисенко звернувся до редакції «Наші гроші. Львів» із листом про підробку документів його компанії та їхньої подачі на тендер комунального підприємства в Тернополі, пишуть Наші Гроші. Львів.

За його словами, компанія не подавала пакет довідок для участі в закупівлі «Тернопількомунінвест» вартістю 5,5 млн грн. Однак на сайті Prozorro вказано, що «Інвестклімат Інжиніринг» нібито брало участь в закупівлі.

Раніше «Наші гроші. Львів» повідомляли, що для участі в закупівлі подалося дві фірми із однаковими бланками: «Інвестклімат Інжиніринг» та «Укртехнобез». Від «Інвестклімат Інжиніринг» не були завантажені всі документи, а основне на них не було ні підписів, ні печаток.

Євген Борисенко, директор компанії «Інвестклімат Інжиніринг», розповів, що про цю нібито участь їхньої компанії в тендері дізнався із публікації на «Наші гроші. Львів».

«Я вважаю, що злочинці використали інформацію доступну у відкритих джерелах, щоб скласти і подати для участі в процедурі закупівель від імені нашої компанії», – пояснив він.

«Інвестклімат Інжиніринг» звернулося із заявою про скоєння злочину до Національної поліції України. «Наші гроші. Львів» за допомогою запиту підтвердили факт отримання такого звернення 12 травня, його скерували для перевірки в сектор захисту інтересів суспільства та держави ГУ НПУ у Тернопільській області. Станом на початок червня відомості не вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і відповідно досудове розслідування не розпочинали.

Ще під час підготовки першої новини редакція «Наші гроші. Львів» намагалась отримати коментарі учасників закупівлі. Тоді директор переможця тендеру «Укртехнобез» Роман Харченко запевнив, що не знає конкурента, і припустив, що компанія просто використала їхні шаблони. Тепер він також запевнив, що «Укртехнобез» ніяк не причетна до підробки документів «Інвестклімат Інжиніринг».