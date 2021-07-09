Поки лікарі без зарплати, облрада замовляє авто, бензин і піар

Одразу три тендери оголосила в червні Тернопільська обласна рада на відеопіар про свою діяльність. Загальна сума закупівель – 450 тисяч гривень. А тим часом, як повідомляла “Номер один”, уже понад 6 місяців працівники обласної психіатричної лікарні у Буданові не отримують зарплати.

Два тендери уже завершилися кваліфікацією переможця, однак без проведення аукціону.

Відтак, 150 тисяч гривень обласна рада сплатить за послуги з «висвітлення діяльності Тернопільської обласної ради та її виконавчого апарату, представників органів місцевого самоврядування, громадськості та комунальних установ Тернопільської обласної ради в кабельних мережах».

Ще 150 тисяч буде оплачено за послуги з «виготовлення, трансляції програм прямого ефіру, інформаційних сюжетів, звернень, інтерв’ю, пов’язаних з висвітленням діяльності».

Третій тендер, оголошений у червні, очікує пропозицій. Чергові 150 000 грн. обласна рада готова виділити на послуги з» розповсюдження кіно – та відеопродукції (послуги з розповсюдження відеопродукції (фільми, відеофільми, відеоролики).

Також у червні Тернопільська обласна рада закупила бензин А-95 на суму 199 тисяч гривень, а Управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради замовило у ТОВ «Джерман авто центр» повнопривідний позашляховик «Skoda Kodia» із дизельним двигуном за 1,036 млн. грн.