09:31 | 9.07.2021
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Тернопільщина 

В українців почнуть автоматично списувати борги за комуналку

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Набрав чинності наказ Міністерства юстиції  №1061/5, де банки зможуть автоматично списувати з рахунків українців кошти за борги. 

З цього дня списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців. Гроші будуть списувати за: несплачені штрафи, штрафи за порушення ПДР, борги за комунальні платежі або борги по аліментах.

Списання коштів здійснюватиметься таким чином:

  • державний або приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;
  • банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги мають надати інформацію;
  • виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;
  • банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;
  • виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;
  • банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;
  • кошти потрапляють до стягувача боргу.

Списувати кошти з рахунків зможуть такі банки:

  • державний ПриватБанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Універсал Банк (зокрема, монобанк);
  • ОКСІ банк;
  • Банк Схід;
  • Індустріалбанк;
  • ПроКредит Банк.

Банківські установи наразі знаходяться в тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під’єднаються усі банки.

Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу “Онлайн будинок юстиції”. Сплатити борг можна в розділі “Послуги/виконавчі провадження”, за допомогою системи “Дія”, через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа, пише Прямий.

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