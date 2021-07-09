В українців почнуть автоматично списувати борги за комуналку

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції №1061/5, де банки зможуть автоматично списувати з рахунків українців кошти за борги.

З цього дня списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців. Гроші будуть списувати за: несплачені штрафи, штрафи за порушення ПДР, борги за комунальні платежі або борги по аліментах.

Списання коштів здійснюватиметься таким чином:

державний або приватний виконавець за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) направляє в банки вимогу на отримання інформації про рахунки боржника;

банки протягом однієї робочої години після отримання вимоги мають надати інформацію;

виконавець за допомогою АСВП направляє в банки, де відкриті рахунки боржника, постанову про арешт коштів;

банки арештовують кошти і повідомляють про це виконавця;

виконавець створює платіжні вимоги на примусове списання коштів і направляє їх банкам;

банки примусово списують кошти з рахунків боржника і перераховують їх на рахунки виконавчої служби;

кошти потрапляють до стягувача боргу.

Списувати кошти з рахунків зможуть такі банки:

державний ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Універсал Банк (зокрема, монобанк);

ОКСІ банк;

Банк Схід;

Індустріалбанк;

ПроКредит Банк.

Банківські установи наразі знаходяться в тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під’єднаються усі банки.

Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу “Онлайн будинок юстиції”. Сплатити борг можна в розділі “Послуги/виконавчі провадження”, за допомогою системи “Дія”, через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа, пише Прямий.