Замки Тернопільщини, які варто побачити (фото)

Загалом в Україні до наших часів збереглося понад 100 замків та палаців, з них понад 30 у Тернопільській області. Деякі зараз у прекрасному стані після реставрації, а деякі у напівзруйнованому. Одинадцять замків об’єднали у Національний заповідник «Замки Тернопілля», про них і розкажемо у першій частині тексту, пишуть veterdoit.com

Національний заповідник «Замки Тернопілля»

Майже в усіх замків заповідника однакова історія: польські князі та магнати будували їх на початку 17 століття, як оборонні споруди, а у кінці 17 століття їх захоплювали та руйнували турки. Після нападів турків деякі палаци відновлювали та відбудовували, деякі продовжували занепадати.

Збаразький замок

Де знаходиться

Місто Збараж, 24 км від Тернополя

Збаразький замок, основний об’єкт заповідника, знаходиться на околиці міста Збараж.

Замок оточують земляні вали, а до кутових бастіонів колись вели підземні ходи. Всередині розташований двоповерховий палац у стилі пізнього ренесансу. Будували замок впродовж п’яти років — з 1626 до 1631, на замовлення братів Христофора та Юрія Збаразьких. Автор проекту — італійський архітектор Вінченцо Скамоцці. Після смерті Збаразьких резиденцією володіли князі Вишневецький та Потоцький.

Не дивлячись на усі війни, замок добре зберігся, найбільше постраждали кутові п’ятигранні бастіони. Заповідником він став у 1994 році. Зараз тут є історичний та краєзнавчий музеї, проходять художні виставки, а з оборонних стін відкривається гарний краєвид на місто. Можна погуляти замком та музеями самостійно, а можна замовити екскурсію.

Вишнівецький палац

Де знаходиться

Селище Вишнівець, 46 км від Тернополя

У середині 18 століття князь Михайло Вишневецький побудував собі резиденцію у французькому стилі. Двоповерховий палац П-подібної форми у стилі бароко та класицизму, а навколо — пишний та великий парк з власним ставком за проектом ірландського ландшафтного архітектора. В середині було понад сто кімнат, зберігались приватні колекції зброї та картин, навіть був свій театральний зал. Колись тут відпочивали Тарас Шевченко, Микола Костомаров та Оноре де Бальзак.

Під час Другої світової війни палац постраждав, відремонтували його у 50-роках, але повністю реставрація завершилась лише у 2000-х. З 1999 року Вишнівський палац є частиною заповідника, а на території діє музей.

Скалатський замок

Де знаходиться

Місто Скалат, 33 км від Тернополя

Замок мав стратегічне значення, його будували, як оборонну споруду: він має форму чотирикутника, навколо був рів заповнений водою, а по кутах — вежі з бійницями для укріплення оборони. Як і у більшості фортець такого типу, тут були таємні підземні ходи, які з’єднували замок із зовнішнім світом. Частина підземель збереглась і досі, вони розчищені, туди можна зайти.

Збудували замок на кошти Кшиштова Віхровського на початку 17 століття. Замок захоплювали та руйнували протягом 17 століття, а у 18 столітті він перестав виконувати оборону функцію, перейшов у власність родини Водзіцьких і став панською резиденцією.

Замок постраждав під час Першої та Другої світових війн, але реставрувати його почали ще у 1950-х роках. Зараз Скалатський замок вважається одним з тих, що збереглись найкраще на Тернопільщині.

Теребовлянський замок

Де знаходиться

Місто Теребовля, 34 км від Тернополя

Перший замок на цьому місці з’явився ще в 11 столітті, але він був дерев’яний, тому його швидко зруйнували під час нападів. А от фортецю, що збереглась до нашого часу, звів староста міста Олександр Балабан на початку 17 столітті. Новий замок мав трикутну форму з круглими оборонними вежами, ширина стін 3-3,5 метри, висота — до 18 метрів. Увійти до замку можна було тільки через спеціальний міст висотою 3 метри, а ворота зробили з білого каменю у стилі ренесанс.

У кінці 17 століття Теребовлянський замок захопили турки і спалили його, після цього його так і не реставрували повністю, до наших часів лишилися тільки кам’яні мури. У 1990-х роках тут проводились археологічні дослідження, а у 2008 році замок увійшов у склад заповідника «Замки Тернопілля».

Микулинецький замок

Де знаходиться

Селище Микулинці, 19 км від Тернополя

Селище Микулинці заснували ченці на початку 11 століття, а у середині 16 століття тут збудували фортецю, щоб оборонятися від частих нападів турків. Будівництвом керувала тодішня власниця містечка Ганна Йорданова.

Замок мав форму квадрата з трьома круглими оборонними вежами, товщина мурів сягала двох метрів, а навколо був рів з водою. Увійти до замку можна було тільки через браму з підвісним мостом, були тут також і підземні ходи, які за легендами вели аж до Теребовлі. Як і більшість оборонних споруд Тернопільської області, Микулинецький замок у кінці 17 століття захопили та зруйнували турки.

У 19 столітті фортецю купив австрійський барон Кнопка, який заснував тут суконну фабрику, яка з часом збанкрутувала. Після Другої світової війни радянська влада внесла замок у реєстр пам’яток архітектури, згодом він увійшов до складу заповідника «Замки Тернопілля». Але, на жаль, відновлення та реставрацію замку не проводили.

Золотопотіцький замок

Де знаходиться

Селище Золотий Потік, 87 км від Тернополя

У середині 17 століття польський шляхтич Стефан Потоцький побудував замок, який згодом став головною резиденцією роду Потоцьких. У кінці століття замок зруйнували турки, а у 18 столітті його знов відбудували.

Будівля замку — це фортеця з чотирма вежами по кутах та надбрамною вежею, всередині — одноповерховий палац. Не дивлячись на те, що замок виглядає напівзруйнованим, він вважається одним з найкраще збережених на Тернопільщині.

Підзамочок-замок

Фото medmax

Де знаходиться

Село Підзамочок, 65 км від Тернополя

Підзамочок розташований на околиці однойменного села, на пагорбі над річкою Стрипа. Фортеця п’ятикутна, сьогодні від неї залишились лише оборонні мури, висота стін — до трьох метрів. Також вціліли вежі та руїни палацу.

Як і більшість замків у Тернопільській області, побудували його на початку 17 століття. Першим володарем був Ян Бучацький-Творовський. Після штурму замку татарами, його більше не використовували, як оборонну споруду, а тільки як житло. У 19 столітті на тут була паперова фабрика, а у радянські часи каміння з мурів та палацу розібрали для будівництва колгоспу.

Язловецький замок

Фото madmax

Де знаходиться

Село Язловець, 81 км від Тернополя

Замок почала зводити сім’я магнатів Бучацько-Язловецьких, потім він переходив до різних власників, які його змінювали та перебудовували до 18 століття.

Фортеця розташована на високому пагорбі та повторює його форму. Замок має оборонні мури, кілька веж та вхідну браму, до якої вів підвісний міст, оскільки пагорб був оточений річкою з усіх сторін. На території також побудували нижній палац, який зберігся краще, ніж оборонна фортеця.

У 19 столітті замок почав занепадати та його віддали на користування жіночому монастирю, який діє тут і досі. На території замку також є костел і музей Блаженної Марселіни Даровської. Для відвідувачів проводяться екскурсії.

Скала-Подільский замок

Де знаходиться

Селище Скала-Подільська, 105 км від Тернополя

Кам’яний оборонний замок звели у кінці 14 століття на високому пагорбі на березі річки Збруч. Тож з трьох сторін фортеця була захищена річкою, а на четвертій стороні зробили рів з водою та звели оборонний мур з пороховою вежею. На території також побудували двоповерховий палац, руїни якого збереглись до наших днів. До нашого часу також збереглась частина мурів та кілька веж.

Кривченський замок

Де знаходиться

Село Кривче, 119 км від Тернополя

Кривченський замок побудували у 17 столітті, він входив до оборонного комплексу Кам’янець-Подільської фортеці. За формою він був стандартним на той час — прямокутна фортеця з чотирма вежами на кутах та брамою для в’їзду. Під час досліджень виявили, що тут був ще палац, від якого нічого не залишилось. До нашого часу збереглись лише дві вежі та мур між ними.

Чортківський замок

Де знаходиться

Місто Чортків, 77 км від Тернополя

Замок побудували у 16 столітті, як оборонну споруду. Це була п’ятикутна фортеця з вежами, всередині були житлові та господарчі будівлі. Оборонна стіна з одного боку має два яруси та виступає назовні гарною терасою. До наших часів збереглись тільки стіни та залишки веж, жодна з них не вціліла повністю.