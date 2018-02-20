На Тернопільщині відбудуться «Кременецькі медичні ралі»

22-25 лютого 2018 р. у Кременці відбудеться ІІІ Всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з міжнародною участю «Кременецькі медичні ралі-2018». Звання найсильнішої бригади екстреної медичної допомоги виборюватимуть понад 30 команд з України та з-за кордону. Серед них – 4 команди з Польщі, 3 з Литви, одна з Ізраїлю. Змагатимуться також 3 студентські команди, 2 приватні бригади швидкої допомоги, команда львівського госпіталю.

У рамках заходу відбудеться і науково-практична конференція, під час якої обговорять мету проведення змагань, послухають доповіді представників Центру медицини катастроф про сучасний стан галузі, перспективи впровадження парамедиків, роль диспетчеризації і суть реформи екстреної медичної допомоги загалом.

– Надзвичайно цікава цього року буде ідея з приводу вчасного надання медичної допомоги хворим на гострий інсульт. У цій ситуації не стільки важливе вміння лікувати, скільки вчасно організувати і доправити людину у спеціалізоване відділення, – каже завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Горбачевського Арсен Гудима.

Для учасників підготували майстер-класи, нічні і денні змагання. Конкурси будуть спрямовані на взаємодію – між силовими структурами і швидкою, між командами та їх учасниками, з диспетчерською службою і швидкою. Найважче змагання пов’язане із масовим ураженням.

– Ми знайшли унікальне місце на Кременеччині, де відбулась реальна ДТП. І цей автомобіль поки що залишається там, оскільки він великий і його важко порізати. Біля цього антуражу ми будемо симулювати масовий випадок і будемо бачити, як взаємодіють команди між собою, з диспетчером, з силовими структурами, – додає Арсен Гудима.

Щодня на дебрифінгах команди дізнаватимуться не тільки кількість балів, а й аналізуватимуть помилки разом із суддями. В останній день чемпіонату для його учасників проведуть екскурсію Кременцем, а також у Почаївську Лавру та до джерела Святої Анни.

Адріана Білецька