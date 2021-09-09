У Тернополі за 1,3 млн грн проведуть ремонт у приміщенні міської ради

В Тернополі мають намір витратити 1,3 млн грн на ремонт приміщення міської ради.

Про це йдеться на порталі “Прозорро”.

16 серпня, Тернопільська міська рада оголосила тендер на проведення поточного ремонту приміщень Тернопільської міської ради (сесійної зали, «зеленої кімнати» та коридору, прилеглого до «зеленої кімнати») за адресою – містоТернопіль, вулиця Листопадова, 5.

Попередня вартість робіт склала – 1 401 000 грн.

8 вересня 2021 о 11:44 було визначено переможця торгів.

Участь в тендері взяли дві фірми – ПП “ЄВРО ІНТЕР’ЄР” з ціновою пропозицією – 1 363 573 грн та ФОП Прозоровський Микола Орестович – 1 386 140 грн.

Попередньо перемогу отримала фірма – ПП “ЄВРО ІНТЕР’ЄР” з ціновою пропозицією – 1 363 573 грн.

Ремонт приміщення Тернопільської міської ради мають провести до 15 грудня 2021 року.