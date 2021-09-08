Правоохоронцям швидко вдалось натрапити на крадія біля села Жовнівка. 39-річний житель одного з сіл району керував поцупленою Mazda у нетверезому стані.

На вимогу правоохоронців зупинитись чоловік не відреагував. Автомобіль довелось заблокувати поліції. Викрадача затримали: свій вчинок він пояснив доволі просто – не хотілось йти додому пішки. Чужу автівку він завів з допомогою викрутки.

Тепер на нелюбителя прогулянок чекає суд.