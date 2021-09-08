Вкрав авто, аби не йти додому пішки: курйозний злочин на Тернопільщині
У Тернопільській області чоловік викрав автомобіль Mazda. Свій протизаконний вчинок нетверезий зловмисник пояснив доволі оригінально: не хотів вночі пішки йти додому.
Про викрадення власної автівки повідомив мешканець Бережан. Він повідомив, що його припаркована машина зникла біля села Тростянець.
Правоохоронцям швидко вдалось натрапити на крадія біля села Жовнівка. 39-річний житель одного з сіл району керував поцупленою Mazda у нетверезому стані.
На вимогу правоохоронців зупинитись чоловік не відреагував. Автомобіль довелось заблокувати поліції. Викрадача затримали: свій вчинок він пояснив доволі просто – не хотілось йти додому пішки. Чужу автівку він завів з допомогою викрутки.
Тепер на нелюбителя прогулянок чекає суд.