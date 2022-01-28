В Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19

Бустерну дозу вакцини тепер можна отримати раніше.

Кабінет міністрів України своєю постановою скоротив мінімальний період для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 зі 180 до 90 днів.

Про це повідомляє Telegram-канал “Коронавірус у регіонах”, інформує UAINFO.org.

Відтепер бустерну дозу вакцини від коронавірусу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Також це стосується вакцинації як одним препаратом, так і за змішаною схемою.

Постанова Кабміну передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку – “booster/бустер”.