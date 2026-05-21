У Тернополі перевірили укриття в багатоквартирних будинках: виявили низку недоліків
Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторингові візити до найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Тернополя.
Перевірки відбулися у підвальних приміщеннях за адресами:
- вул. Лесі Українки, 1;
- вул. Лесі Українки, 5;
- вул. Слівенська, 11.
Як повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області, кожне укриття розраховане приблизно на 65 осіб. Загалом приміщення відповідають базовим вимогам безпеки: вони чисті, незахаращені, оснащені припливною вентиляцією, електропостачанням, Wi-Fi, технічною водою та шанцевим інструментом.
Також входи до укриттів обладнані відкидними дерев’яними пандусами для маломобільних груп населення.
Водночас моніторинг виявив низку недоліків, спільних для всіх трьох укриттів. Зокрема, у приміщеннях:
- відсутні резервні засоби освітлення;
- немає засобів пожежогасіння та аптечок для домедичної допомоги;
- потребують оновлення інформаційні покажчики на фасадах будинків;
- відсутні запаси питної води, продуктів тривалого зберігання та джерела безперебійного живлення.
Окрім цього, в укритті на вул. Лесі Українки, 5 відсутня табличка з міжнародним знаком цивільної оборони. За словами балансоутримувача, її було викрадено, а нову обіцяють встановити найближчим часом.
Балансоутримувачу — ПП «Наш дім» — надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Підготовлені моніторингові звіти скерують власникам об’єктів для подальшого реагування.