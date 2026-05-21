08:32 | 21.05.2026
У Тернополі перевірили укриття в багатоквартирних будинках: виявили низку недоліків

Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторингові візити до найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Тернополя.

Перевірки відбулися у підвальних приміщеннях за адресами:

  • вул. Лесі Українки, 1;
  • вул. Лесі Українки, 5;
  • вул. Слівенська, 11.

Як повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області, кожне укриття розраховане приблизно на 65 осіб. Загалом приміщення відповідають базовим вимогам безпеки: вони чисті, незахаращені, оснащені припливною вентиляцією, електропостачанням, Wi-Fi, технічною водою та шанцевим інструментом.

Також входи до укриттів обладнані відкидними дерев’яними пандусами для маломобільних груп населення.

Водночас моніторинг виявив низку недоліків, спільних для всіх трьох укриттів. Зокрема, у приміщеннях:

  • відсутні резервні засоби освітлення;
  • немає засобів пожежогасіння та аптечок для домедичної допомоги;
  • потребують оновлення інформаційні покажчики на фасадах будинків;
  • відсутні запаси питної води, продуктів тривалого зберігання та джерела безперебійного живлення.

Окрім цього, в укритті на вул. Лесі Українки, 5 відсутня табличка з міжнародним знаком цивільної оборони. За словами балансоутримувача, її було викрадено, а нову обіцяють встановити найближчим часом.

Балансоутримувачу — ПП «Наш дім» — надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Підготовлені моніторингові звіти скерують власникам об’єктів для подальшого реагування.

