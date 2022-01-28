Лампа для селфи: как правильно выбрать

На сегодняшний день в интернете можно увидеть все больше безупречных селфи. Чтобы создать подобное фото, требуется телефон с хорошей камерой и дневной свет. Заменить дневное освещение с легкостью можно при помощи лампы для селфи.

Что такое лампа для селфи

Такие лампы представлены в виде круга, по периметру которого расположены маленькие лампочки. Селфи-лампы бывают больших размеров на штативе, но для тех, кто не имеет возможности приобрести большой аксессуар, идеально подойдут мини лампы на прищепке.

Использовать данный продукт достаточно просто, необходимо просто закрепить лампу на смартфоне и включить ее с помощью одной кнопки. Круглая лампа для селфи подойдет людям, ведущим свой блог, а также просто тем, кто не может представить свою жизнь без фото. Лампу на клипсе можно использовать не только в качестве помощника для фото, но и при нанесении макияжа. С помощью данного аксессуара можно увидеть все недостатки и замаскировать их.

Выбор селфи-лампы

Перед тем, как приобрести лампу, нужно определиться для каких целей она нужна. Для освещения лица при нанесении макияжа подойдут модели 45 Вт, для визажистов и блогеров — 96 Вт. Отдавайте предпочтение лампам с теплым-холодным светом. В идеале, если температура света будет настраиваться с помощью регулятора, а не дополнительных насадок.

Лампа для селфи прослужит гораздо дольше, если ее не оставлять в помещениях с повышенной влажностью.

Ассортимент ламп

В интернет-магазине Gelius вы можете приобрести селфи-лампы на прищепке или же более профессиональную модель с возможностью сменой цветов, выбора яркости и на пульте управления. Индекс цветопередачи в такой модели превышает 90. Все что необходимо сделать — добавить понравившуюся модель в корзину, после чего оформить покупку. При необходимости вы всегда можете связаться и проконсультироваться с нашими менеджерами.

Если вы являетесь блогером или любите попозировать перед фотокамерой, лампа для селфи от Gelius станет отличным выбором. С простым управлением данного товара разберется даже начинающий фотограф. Среди преимуществ таких ламп:

компактность (лампу на прищепке можно легко разместить в дамской сумочке);

доступная цена;

высокое качество фото;

возможность регулировки света;

возможно использовать для качественного нанесения макияжа.

Если вы устали от размытых и темных фото, тогда лампа для селфи станет отличным помощником в этом нелегком деле.