Что такое полотенцесушитель?

Полотенцесушитель – это устройство, которое накапливает тепло. С виду напоминает контур труб, которые соединяется с системой водяного отопления или подключаются к электричеству. Устанавливается он в ванной комнате, что повышает комфортность пребывания в данном помещении. На нем можно высушивать не только полотенца, но и другу одежду. Например, нижнее белье и другие мелкие вещи.

Ассортимент магазинов предлагает большой выбор данных устройств, которые отличаются между собой конструкцией, технологическими особенностями, внешним оформлением и наличием дополнительных функций. Но прежде чем выбрать полотенцесушитель, следует тщательно ознакомиться со всей информацией о нем. Узнать, какие бывают виды, формы, габариты и так далее.

Типы полотенцесушителей

Важную роль отыгрывает то, в каком именно месте должен устанавливаться данный прибор. Так как от этого зависит влажность помещения, температура и само поведение сушилки. В зависимости от места размещения, полотенцесушители бывают для гостиных, кухонь и ванных комнат.

На выбор предлагается два варианта геометрических решений сушилок: лесенка и змеевик. Первый вариант представляет собой две параллельные трубы с тонкими между ними трубами. Змеевик выглядит как изогнутая труба, прикрепленная к основному вертикальному элементу, который может крутиться на 90 градусов в разные стороны.

Такое устройство должно подключаться к водоснабжению или электроснабжению. Поэтому существует два типа данного прибора:

водяной;

электрический.

С водяным подогревом подключаются к системе отопления. Они просты в обслуживании и безопасны в использовании. При правильной установке, не придется обеспечивать устройству постоянный уход. Но он имеет некоторые особенности. Подключать водяную сушилку можно только в период отопления или ее можно подключить к горячей воде, чтобы она работала постоянно.

Приборы с электроподогревом напоминают обычный трубчатый обогреватель. Кабель, через который происходит нагревание, размещается в средине трубы. После подключения к сети, происходит нагревание. Такой вариант полотенцесушителя имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам относится отсутствие необходимости врезаться в отопительную систему, и возможность регулировать температуру. Главные недостатки прибора – это высокая цена и небезопасность.

Для изготовления полотенцесушителей используются разные материалы. Это может быть керамика, медь, алюминий, сталь и другие. В зависимости от личных пожеланий и финансовых возможностей удастся подобрать прибор температурного накапливания, который будет справляться со своим главным предназначением. Подключить систему можно самостоятельно с помощью угловых переходников.