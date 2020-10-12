Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: якого кольору міста і райони Тернопільщини
9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Згідно з рішенням комісії, з 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почало діяти нове епідемічне зонування.
До червоної зони увійшли:
– місто Канів Черкаської області;
– місто Суми Сумської області.
Тернопільщину цього разу оминула червона зона.
До помаранчевої зони:
– міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.
У жовтій зоні населених пунктів Тернопільщини немає.