10:00 | 12.10.2020
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Новини Тернополя 

Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: якого кольору міста і райони Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з рішенням комісії, з 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони увійшли:

– місто Канів Черкаської області;
– місто Суми Сумської області.

Тернопільщину цього разу оминула червона зона.

До помаранчевої зони:

– міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.
У жовтій зоні населених пунктів Тернопільщини немає.

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