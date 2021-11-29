На Тернопільщині презентують книгу в пам’ять про Назарія Яремчука

У понеділок, 29-го листопада, у Трибухівському сільському Будинку культури презентують книгу Михайла Маслія “Незрівнянний світ краси Назарія Яремчука”.

Захід розпочнеться о 14-й годині.

До презентації також долучаться інші відомі діячі. Зокрема: підприємець, музикант та громадський діяч Петро Гадз; композитор Остап Гавриш, співак та композитор Павло Дворський; солістка ВІА “Смерічка” 1972-1973 років Мирослава Єжиленко; політик та громадський діяч Віктор Павлюк; аранжувальник, музикант та композитор Володимир Прокопик; історик та науковець Тадей Яценюк; журналіст Михайло Маслій.

Захід приурочено до 70-річчя з дня народження відомого співака.

Назарій Яремчук – український естрадний співак, народний артист УРСР та Герой України.