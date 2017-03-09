Купи сміття та байдужі тернополяни: як у місті прибирали один з найскандальніших стадіонів

Працівники ПП “Тернопіль Комсервіс” у рамках двомісячника благоустою сьомого березня здійснили вже традиційне прибирання стадіону “Текстерно”, що на проспекті Злуки.

Попри цілком зрозуміле спортивне призначення стадіону, мешканці прилеглих будинків використовують його по-своєму, про що красномовно свідчать купи сміття на території. Втім, долучитися до прибирання, на яке працівники підприємства запрошували жителів кварталу за допомогою розклеєних оголошень, жителі не зважилися, здебільшого спостерігаючи за роботою комунальників через шиби. За роботу взявся також депутат від даного округу Віктор Шумада із помічниками – представниками молодіжного крила партійної організації, яку він представляє. До слова, депутат того дня не лише провів толоку, але й здійснив прийом мешканців. Під час прибирання працівниками підприємства було здійснено обрізання кущів та самосівів на території стадіону.

Хоча дорослі жителі сусідніх будинків проігнорували толоку, головний інженер ПП “Тернопіль Комсервіс” Володимир Байгер висловив вдячність за активність маленьким тернополянам із будинку на Злуки, 23: вони того дня самотужки облаштовували поблизу дому лавки.

Зауважимо, що працівники ПП “ТернопільКомсервіс” регулярно прибирають стадіон. Щоб повернути його до життя та нагадати жителям про його призначення, приміром, влітку керівництво та колектив підприємства ініціювали проведення вже третьої дворової спартакіади та активну участь в її організації та підготовці до свята.

На жаль, восьмиберезневий день засвідчив, що стадіон радше потрібний тернополянам для розпивання алкогольних напоїв, а не для занять спортом. Адже не минуло й доби після того, як декілька десятків людей трудилося над очищенням стадіону, відразу ж після того, як стадіон покинула команда ФК “Нива”, що тренується тут, впродовж вечора “запаси” відходів були знову поповнені галасливими компаніями “святкувальників”.