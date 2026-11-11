Знесені стіни, нові фрески та перебудови: прокуратура хоче повернути Почаївську лавру державі, яку віддали за Януковича

Тернопільська обласна прокуратура подала до суду позов про розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Почаївської Свято-Успенської лаври та повернення майна у державну власність.

Договір уклали 12 грудня 2003 року, коли уряд очолював Віктор Янукович. Тоді комплекс споруд Почаївської лаври передали релігійній організації в безоплатне користування терміном на 49 років — до 1 січня 2052 року. Передачі передувало розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №438-р про виключення споруд лаври зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

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Як повідомили у прокуратурі, позов подали 2 листопада 2026 року. Відповідачем у справі є релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська лавра», третьою особою — Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник.

Підставою для звернення до суду стали виявлені порушення під час користування пам’яткою національного значення. За даними прокуратури, на території комплексу проводили самовільні перебудови та реконструкції.

Зокрема, йдеться про демонтаж внутрішніх стін у келіях і будинку архієрея, облаштування нових проходів, а також роботи з фасадами та оздобленням без погодження з відповідними органами. Крім того, у приміщеннях створювали нові фрески без дозволу Міністерства культури.

У прокуратурі вважають, що такі дії можуть загрожувати конструктивній цілісності споруд та автентичності пам’ятки культурної спадщини.

Господарський суд відкрив провадження у справі.