У школі на Тернопільщині діти мерзнуть через нестачу газу: батьки вимагають пояснень

У Вістрянській філії Коропецького ліцею, за словами місцевих мешканок, виникла проблема з опаленням. Вони стверджують, що виділених навчальному закладу 200 кубометрів газу на місяць недостатньо, аби забезпечити належну температуру в класах.

Про ситуацію у фейсбук-групі «Громада над Дністром» написала Марія Калинюк. За її словами, діти змушені навчатися в холодних приміщеннях, а наявного обсягу газу не вистачає для обігріву школи.

«Поки на папері звітують про “оптимізацію” та “економію”, реальність виглядає значно суворішою: діти змушені сидіти у холодних класах», — зазначила авторка допису.

Вона закликала відділ освіти, керівництво громади та відповідальних осіб звернути увагу на проблему й забезпечити навчальний заклад необхідними лімітами газу.

На ситуацію також звернула увагу Інна Касько. Вона поставила питання щодо використання бюджетних коштів і закликала відповідальних осіб надати конкретні пояснення, чому учні мають мерзнути або їздити на навчання до іншої школи.