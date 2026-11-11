У Тернополі покажуть фільм «Повернення» про адаптацію ветеранів до цивільного життя

12 листопада у Тернополі презентують короткометражний художній фільм «Повернення», у якому знялися ветерани російсько-української війни. Стрічка розповідає про труднощі адаптації після фронту, психологічні виклики, стосунки з рідними та пошук нових сенсів у цивільному житті.

Презентація відбудеться о 14:00 у культурно-мистецькому центрі «Світлиця» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. Винниченка, 10.

Про це повідомили у ГО «Тернопільська кінокомісія».

Фільм «Повернення» — соціально-культурний проєкт ГО «Соціально-мистецький центр «ОГО!» у співпраці з ГО «Хмельницька кінокомісія». Його реалізували за підтримки Українського культурного фонду та 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Особливість проєкту полягає не лише в кінематографічній історії. Стрічку планують використовувати у роботі психологів і фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На прикладі ситуацій із фільму вони зможуть обговорювати з військовими, ветеранами та їхніми родинами складні життєві обставини, моделі поведінки й можливі шляхи подолання труднощів.

У фільмі знялися Дмитро Гусаков, Назар Ровінець, Руслан Зеленков, Павло Молчанюк та Ірина Жилкіна (Богуцька).

Участь у тернопільській презентації візьмуть творці та учасники проєкту. Зокрема, керівниця проєкту Валентина Марцонь, автор ідеї фільму та психолог Павло Молчанюк, ветерани Руслан Зеленков та Ірина Жилкіна (Богуцька), а також автор музики до стрічки Андрій Журба.

Під час зустрічі говоритимуть про створення фільму, особистий досвід ветеранів, соціальне значення стрічки та можливості використання кіномистецтва у психологічній практиці.

Тернопільська презентація також відбудеться в межах заходів ГО «Тернопільська кінокомісія», зокрема кіномарафону «Синьо-жовта стрічка», «Бібліотечного простору» спільно з ГО «Захист держави» та Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.