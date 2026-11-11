Смерть однорічного Єремія після лікування зубів у Тернополі: лікарі просять виправдати їх

У Тернополі завершили судові дебати у справі про смерть однорічного Єремія Пліша, який помер 13 листопада 2023 року в обласній дитячій лікарні під час лікування зубів під загальним наркозом. Обвинувачені медики та їхні захисники наполягають, що лікарі діяли відповідно до медичних протоколів. Натомість мати хлопчика поставила під сумнів їхні дії та щирість співчуттів, пише Суспільне.

Під час судового засідання 9 листопада суддя Анна Мостецька заслухала позиції сторін у судових дебатах. Обвинуваченими у справі є стоматолог-хірург Володимир Кучмій та лікарка-анестезіологиня Наталія Криницька. Їх судять за неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки.

Першим виступив Володимир Кучмій. Він висловив співчуття батькам дитини та заявив, що медики зробили все можливе.

«Хочу ще раз висловити співчуття батькам, сталось велике горе, трагедія. На жаль, ніхто такого не очікував. Було зроблено все, що в наших силах, але сталася така трагедія», — сказав обвинувачений.

Його захисник Микола Кучмій наголосив, що стоматолог-хірург має понад 10 років лікарської практики в обласній дитячій лікарні. На думку адвоката, у справі не довели порушення лікарем професійних обов’язків та причинно-наслідкового зв’язку між його діями і смертю дитини.

«За відсутності доведення порушення лікарем порядку діагностики, лікування чи маршруту пацієнта, і за відсутності належного встановленого причинного зв’язку між конкретними діями або бездіяльністю і смертю пацієнта, висновок про наявність у його діях кримінального правопорушення є, як мінімум, передчасним», — заявив Микола Кучмій.

Інший адвокат Володимира Кучмія Андрій Войнарський також вважає, що для кримінальної відповідальності необхідно довести конкретні порушення з боку медичного працівника та їхній зв’язок із тяжкими наслідками.

За його словами, до неналежного виконання професійних обов’язків можуть належати несвоєчасна або неправильна діагностика, а також залишення пацієнта без належного медичного догляду. Якщо ж наслідки настали з інших причин, відповідальність за цією статтею, на думку захисника, виключається.

Обвинувачена Наталія Криницька своєї вини не визнала. Вона пояснила, що перед втручанням оцінювала стан дитини на підставі медичної документації, результатів аналізів, інформації від інших лікарів, матері хлопчика та власного огляду.

«Я оглядала дитину, як лікар-анестезіолог, оцінюючи можливість проведення загальної анестезії під час санації ротової порожнини. Я діяла згідно з чинною настановою 00344 “Передопераційний огляд”», — сказала Наталія Криницька.

За її словами, під час огляду вона не могла встановити ті важкі патологічні стани, які згодом виявили під час патологоанатомічного розтину та судово-медичної експертизи.

Захисник лікарки Олександр Даниленко заявив, що сторона обвинувачення не довела її вини поза розумним сумнівом. Зокрема, адвокат вважає, що не встановлено, який саме професійний обов’язок порушила Криницька та в чому полягало це порушення.

Інший адвокат обвинуваченої Руслан Совершенний також просив суд ухвалити виправдувальний вирок. Він звернув увагу на можливі порушення під час проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Позицію сторони обвинувачення представив прокурор Назар Галас. Він звернув увагу суду на те, що під час роботи клініко-експертної комісії медичний заклад не надав на запити всю необхідну документацію.

«Безпосередньо встановлено, підтверджено, досліджено навіть свідками, які були членами клініко-експертної комісії, що з медзакладу не надходила на їхні запити вся необхідна документація», — сказав прокурор.

Представник потерпілих Віталій Скиба зауважив, що заяви обвинувачених про співчуття батькам не узгоджуються, на його думку, з їхньою поведінкою після оголошення підозр.

«Є незрозумілими щирі співчуття зі сторони обвинувачених, коли з моменту оголошення підозри і надання показів жодних дій на встановлення реальної істини у справі вони не вчиняли», — зазначив він.

Під час засідання виступила й мати померлого хлопчика Руслана Пліш. Вона звернулася безпосередньо до обвинувачених медиків і запитала, чому батьків не повідомили про критичний стан дитини.

«Я б хотіла запитати, нагадати саме Криницькій і Кучмію, чи вони далі практикують в своїй медичній практиці не повідомляти батькам, що саме відбувається з дитиною, до того часу, коли дитина вже помирає? Мені здається, якщо дитина в критичному стані, це потрібно повідомити батькам», — сказала Руслана Пліш.

Вона також поставила під сумнів, чи справді лікарі вважають, що зробили все можливе для порятунку її сина.

За словами прокурора Назара Галаса, сторона обвинувачення просила для медиків покарання у вигляді позбавлення волі. Після виступів учасників процесу, реплік та останнього слова обвинувачених судові дебати завершилися.

Суддя Анна Мостецька повідомила, що наступне, завершальне засідання у справі має відбутися 12 листопада. Прокурор висловив сподівання на справедливий вирок.

Що відомо про смерть однорічного Єремія Пліша

Єремій Пліш помер 13 листопада 2023 року в Тернопільській обласній дитячій лікарні під час стоматологічної процедури під загальним наркозом. За словами прокурора, під час втручання в дитини різко знизився артеріальний тиск, після чого її перевели до реанімації. Згодом хлопчик помер.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, ймовірною причиною смерті стала гостра легенево-серцева недостатність.

Відомості про смерть дитини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. У березні 2025 року справу передали до суду. Обвинуваченим загрожує відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки.