На Тернопільщині перевірили укриття в лікарні та коледжі: виявили недоліки

На Тернопільщині представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірили стан захисних споруд у Гусятинській комунальній лікарні та фаховому коледжі імені Івана Пулюя. Під час моніторингу виявили недоліки, які необхідно усунути.

Перевірку проводила моніторингова група регіонального представництва Омбудсмана в Тернопільській області.

Зокрема, фахівці оглянули протирадіаційні укриття Гусятинської комунальної лікарні та гуртожитку Гусятинського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. Також перевірили два найпростіші укриття, облаштовані в навчальному корпусі коледжу.

Ці захисні споруди призначені для пацієнтів і працівників лікарні, студентів та працівників коледжу, а за потреби — й інших громадян.

За результатами моніторингу встановили, що укриття доступні для користування. Вони мають освітлення, вентиляцію, первинні засоби пожежогасіння, доступ до Wi-Fi та місця для сидіння. Протирадіаційні укриття працюють цілодобово й обладнані резервними джерелами живлення.

Водночас моніторингова група зафіксувала окремі недоліки в облаштуванні та утриманні захисних споруд. Зауваження стосуються умов перебування людей та забезпечення безперебійної роботи укриттів.

За результатами перевірок рекомендації щодо усунення виявлених недоліків направили адміністраціям Гусятинської комунальної лікарні та фахового коледжу, а також Гусятинській селищній раді.