У Кременці знайшли поховання XVII століття з десятьма золотими дукатами: знахідку показали в Києві

Під час археологічних досліджень у Кременці на Тернопільщині в крипті колишнього францисканського монастиря виявили поховання чоловіка віком близько 55–60 років. Поруч із ним знайшли десять золотих дукатів, перстень, медальйон та інші предмети. Тепер ці знахідки можна побачити на виставці в Національному заповіднику «Софія Київська» у Києві.

Про історію відкриття та дослідження поховання розповів археолог Василь Ковбаса.

За його словами, золото під час розкопок йому трапилося вперше. Археолог бере участь у дослідженнях із 2014 року.

«Коли під час археологічних досліджень у Кременці ми натрапили на перші золоті дукати, я спочатку подумав, що мене розігрують. З 2014 року, відколи я вперше взяв участь в археологічних розкопках, золото мені трапилося вперше. Радості, звичайно, було чимало, але майже одразу промайнула й інша думка: “Ох, це ж дорогоцінний метал…”», – написав Василь Ковбаса.

У похованні дослідили останки чоловіка віком приблизно 55–60 років. Десять золотих монет карбували впродовж 1560–1648 років на території тогочасної Угорщини та Республіки Об’єднаних провінцій Нідерландів. Як зазначає археолог, вони стали ще одним свідченням широких економічних зв’язків тогочасної Європи.

Після розкопок розпочалася кропітка наукова робота: дослідники інвентаризували знахідки, фотографували їх, визначали монетні двори, описували монети та шукали аналогії.

Антропологічний аналіз кісткових решток провела Юлія Ушкова. Він допоміг отримати більше інформації про похованого. За результатами спільної роботи також підготували наукову статтю, яка незабаром має побачити світ.

Згодом виникла ідея представити знахідки на окремій виставці. Її вдалося реалізувати в Національному заповіднику «Софія Київська».

«Хотілося створити сучасну експозицію, яка розповідала б не лише про золото, а й про історію міста, монастиря та самі археологічні дослідження», – пояснив Василь Ковбаса.

До підготовки виставки долучилися колективи Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та Національного заповідника «Софія Київська». Василь Ковбаса працював над оформленням експозиції, пошуком історичних зображень Кременця, підготовкою карт, фотографій і текстів. Ірина Сусь допомагала з дизайном, а Василь Ільчишин координував підготовку виставки та організаційні питання.

«І ось тепер стою в Будинку митрополита, розповідаю відвідувачам про результати досліджень, а поруч у вітрині лежать ті самі десять дукатів, у знахідку яких спочатку навіть не повірив», – поділився археолог.

Виставка має назву «Вічність, оплачена золотом… Поховальний комплекс XVII століття із Кременця». Вона діє в Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська» до 27 листопада.