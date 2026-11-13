86 років окремої історії – і реорганізація попереду: дитяча бібліотека Тернополя звернулася до читачів

Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримує слова підтримки від письменників, читачів, колег, друзів і партнерів на тлі запланованої реорганізації. Колектив подякував усім, хто публічно висловлюється на захист закладу та не залишається осторонь його майбутнього.

У дописі бібліотеки зазначають, що за 86 років роботи як окрема обласна установа вона об’єднала кілька поколінь читачів, письменників, партнерів та однодумців. За цей час тут реалізовували спільні проєкти, організовували заходи для дітей і створювали спільноту людей, яким небайдужа доля закладу.

Водночас попереду на бібліотеку чекають зміни. З 1 січня 2027 року передбачено її реорганізацію шляхом приєднання до Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

«Бібліотека – це передусім наші читачі. І саме вони роблять її живою», – наголосили у колективі.

Працівники бібліотеки зазначили, що публічна підтримка додає їм сил і допомагає зберігати віру в майбутнє закладу. Вони подякували всім, хто висловлює свою позицію, ділиться спогадами та підтримує бібліотеку в цій ситуації.