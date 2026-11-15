Масштабна пожежа на Тернопільщині: горіла сушка з 150 тоннами соняшнику

🔥 На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу зерносушарки

15 листопада о 01:07 у місті Ланівці Кременецького району виникла пожежа зерносушарки, всередині якої перебувало близько 150 тонн соняшнику.

На момент прибуття рятувальників спостерігалося сильне задимлення. Площа пожежі становила орієнтовно 200 м².

Рятувальники вжили комплекс заходів для стримування поширення вогню. Роботи проводилися одночасно з поступовим вивантаженням соняшнику та проливанням осередків горіння.

Для забезпечення безперебійної подачі води додатково залучено автоцистерну підприємства місткістю 15 тонн та два трактори з ємностями по 10 тонн кожна.

О 05:04 пожежу локалізовано, а о 07:41 повністю ліквідовано.

Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків встановлюються.