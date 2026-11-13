У Тернополі презентують дитячу книгу про інклюзію та рівність «Різні і круті»

У Тернополі відбудеться презентація дитячої книги «Різні і круті», присвяченої різноманітності, інклюзії, рівності та повазі до людей, які відрізняються від інших. Видання покликане допомогти дітям і дорослим говорити про прийняття, взаєморозуміння та рівні можливості.

Книгу створила команда благодійної організації «Дія.МИ». Автори прагнуть простою та цікавою мовою пояснити дітям важливість поваги до кожної людини незалежно від її особливостей.

«Усі ми різні, але кожен і кожна заслуговують на повагу, розуміння та рівні можливості», – зазначають у благодійній організації.

Презентацію проведуть 14 листопада о 13:00 у Тернополі за адресою: вулиця Миру, 2а, у просторі «Клуб щасливих дітей».

Для участі організатори просять зареєструватися за посиланням.

Більше про книгу та діяльність організації можна дізнатися на сторінці «Дія.МИ» в Instagram.